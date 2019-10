«C'è un uomo con un fucile che cammina lungo i binari»: fermato dalla polizia ferroviaria

Incredibile ma vero: la Polfer di Padova ha fermato e sanzionato un 34enne romeno che passeggiava lungo la linea ferroviaria imbracciando un fucile.

I fatti

È successo nella mattinata di domenica 6 ottobre: a dare l'allarme è stato un capotreno, che ha notato l'uomo camminare con l'arma in mano lungo il tratto ferroviario nei pressi della stazione di Vigodarzere. Una pattuglia di polizia ferroviaria si è dunque recata immediatamente sul posto trovando il 34enne con tanto di fucile ad aria compressa in libera vendita. Gli agenti lo hanno dunque fermato, identificato e sanzionato con una multa di 516 euro per violazione del regolamento ferroviario: i treni interessati dalla tratta - costretti alla sosta - hanno accumulato 15 minuti di ritardo.