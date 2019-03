Camion sbanda in tangenziale: l'autista leggeva il giornale. Raffica di multe per l'uso dei cellulari

Sono 23 i conducenti sanzionati dopo essere stati scoperti, nella sola giornata di martedì, seduti al volante con in mano il telefonino. A loro si aggiunge un camionista che percorreva la tangenziale leggendo un quotidiano.

Giornale e telefonate alla guida del tir

Comportamenti pericolosissimi per l'incolumità propria e altrui, a cui la Polstrada sta dedicando una specifica campagna di controllo e prevenzione. Ieri alle 16, percorrendo corso Australia nella zona di via Po, una pattuglia ha notato un mezzo pesante che viaggiava in corsia di sorpasso sbandando vistosamente. Oltre a non accennare a rientrare nella corsia di destra e a procedere a 90 chilometri orari, quando gli agenti lo hanno affiancato si sono resi conto che il conducente stava leggendo il giornale appoggiato al volante e anche telefonando. Fatto accostare e redarguito, l'uomo ha ricevuto una multa di 87 euro e la decurtazione di un punto dalla patente.

Multe a raffica

Nella stessa giornata più di venti automobilisti sono stati sorpresi alla guida lungo le strade del capoluogo mentre armeggiavano con il cellulare. Tutti multati, per uno di loro è scattato anche il ritiro della patente: era recidivo, perché già multato per lo stesso comportamento meno di due anni fa. Per lui, multa da 165 euro e decurtazione di 5 punti.

Controlli intensificati

La polizia stradale sottolinea come l'uso dei telefonini sia un comportamento pericolosissimo alla guida, pari al mancato uso delle cinture, al consumo di alcol e droghe o al superamento dei limiti di velocità. Tutte cattive abitudini che abbassano l'indice di concentrazione e spesso causano incidenti fatali. Per questo nei prossimi mesi verranno inaspriti i controlli, in particolare durante le feste pasquali e i ponti nel periodo primaverile.