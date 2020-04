Coronavirus: dalla visita alla fidanzata alla bici da recuperare, a Pasqua scattano le multe

Oltre cento tra persone e veicoli sono stati sottoposti a controllo nella giornata di Pasqua dal personale della polizia padovana. Le verifiche hanno visto in campo numerose pattuglie della questura espressamente dedicate a vigilare sugli spostamenti dei padovani per assicurare il rispetto dei decreti ministeriali e limitare le uscite ingiustificate.

I numeri dei controlli

Gli agenti hanno operato dalle 7 alle 19 in diversi punti della città, sottoponendo a identificazione 76 persone e intimando l'alt a 57 veicoli intercettati lungo le arterie stradali del capoluogo. Sono state 63 le autocertificazioni compilate e raccolte dai poliziotti che ora saranno sottoposte al vaglio della prefettura per eventuali prossime sanzioni, mentre domenica le multe immediatamente comminate sono state 15.

Le motivazioni più curiose

Si trattava di persone scoperte lontano dalla propria abitazione per motivi che non sono stati riconosciuti come validi. Tra loro in particolare un giovane residente fuori città che agli agenti ha spiegato di aver raggiunto Padova per fare visita alla fidanzata che non vedeva da settimane e con cui voleva trascorrere il giorno di festa. Un altro ragazzo è invece stato trovato in strada e ha spiegato di essere diretto verso la bicicletta che aveva lasciato parcheggiata all'esterno per diversi giorni, con l'intento di recuperarla e metterla al sicuro.