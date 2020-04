Controlli anti contagio: dalla resistenza alla guida senza patente, scattano le denunce

Giornata di controlli quella di lunedì per la polizia del capoluogo che nel pomeriggio è intervenuta nei confronti di quattro stranieri tutti multati per inottemperanza ai decreti ministeriali. Due sono anche stati denunciati e una terza sanzionata anche per un'infrazione al Codice della strada.

Resistenza

Il primo intervento ha visto in campo gli agenti delle Volanti che poco dopo le 14 hanno fermato due giovani africani lungo corso del Popolo. Uno in particolare, il 22enne tunisino H.G., si è fermamente opposto rifiutando di dichiarare il proprio nome nella speranza di scampare la sanzione. É invece finito in questura dove è stato identificato insieme al 29enne nigeriano M.R. Entrambi sono stati multati perché si trovavano in strada senza un valido motivo nonostante i divieti imposti dall'emergenza sanitaria. Inoltre sono anche stati colpiti da denuncia: il tunisino H.G. per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità, il nigeriano M.R. perché privo di permesso di soggiorno e pertanto irregolare in Italia.

In auto senza patente

In serata una pattuglia si è portata in piazza Mazzini dove alle 18.30 è stato intimato l'alt a un veicolo con due persone a bordo. Si trattava di un uomo e una donna tunisini, rispettivamente di 26 e 34 anni anche loro sanzionati per il mancato rispetto del Dpcm che impone di limitare al massimo le uscite. La donna inoltre è stata multata anche per guida senza patente poiché si trovava al volante dell'auto senza avere con sé il documento obbligatorio.