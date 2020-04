Padovani in trasferta fuori provincia: scattano le sanzioni, multati anche tre fratelli

Non solo sono usciti dalle loro abitazioni e dal comune di residenza, ma anche dalla provincia. Sono cinque i padovani sanzionati negli ultimi giorni nel Vicentino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sanzioni

Le multe sono arrivate in seguito ai controlli nell'ambito della lotta al contagio messi in campo dai militari della compagnia di Vicenza tra martedì e mercoledì. Nel comune di Camisano Vicentino sono stati sorpresi un 45enne di Grantorto e una 26enne residente a Villafranca Padovana che non hanno saputo dimostrare una valida giustificazione per i loro spostamenti. Scena analoga si è verificata a Noventa Vicentina, dove i carabinieri hanno fermato tre giovani fratelli di orgine marocchina che vivono a Borgo Veneto. I tre, di 18, 23 e 25 anni si trovavano insieme e senza un giustificato motivo.