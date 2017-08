Lavoratori in nero all'interno del bar, la titolare multata di 3mila euro dall'ispettorato

All’interno dell’esercizio commerciale lavoravano due dipendenti senza contratto ed è scattata una multa salata per la proprietaria del bar.

LE CONSEGUENZE. L’ispettorato del lavoro ha sanzionato la titolare del bar Portego di Montagnana di via Roma, dopo un controllo effettutato nei giorni scorsi. Il locale è gestito da una donna di 57 anni. All’interno sono stati trovati due lavoratori in nero, sprovvisti del regolare contratto di lavoro. Per la signora è scattata una multa di 3.000 euro.