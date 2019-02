Stangata astronomica dopo la raffica di infrazioni: brucia il semaforo guidando senza documenti

Non si è fatto mancare nulla l'automobilista indisciplinato inseguito e bloccato lunedì pomeriggio nell'Alta. Oltre ad aver bruciato un semaforo rosso, viaggiava senza assicurazione, revisione e patente.

Sorpasso con inseguimento

Gli agenti della polizia locale del Camposampierese stentavano a credere a tutte le violazioni che hanno dovuto contestare al 49enne S.C., con diversi precedenti per violenza e minacce sulle spalle. Residente a San Giorgio delle Pertiche, l'uomo era alla guida della sua Ford Fusion quando, all'altezza del ponte “dee Gae” nel territorio di Loreggia, si è lanciato in un pericoloso sorpasso. Nonostante la luce rossa ha superato la colonna di veicoli fermi e ha attraversato l'incrocio.

Multa esorbitante

Manovra che non è sfuggita agli agenti che lo hanno inseguito e fermato. Controllando i documenti è emersa la situazione paradossale: l'auto era sotto sequestro perché già scoperta a circolare senza assicurazione. Per di più, non era stata revisionata e anche la patente dell'uomo era carta straccia perché scaduta. Il veicolo è nuovamente stato sequestrato, mentre il 49enne si è visto sospendere la patente e dovrà sborsare più di 2500 euro per le gravi infrazioni.