Maxi stangata al camionista: falsificava le ore di sosta, dovrà pagare migliaia di euro

Un camionista slovacco ha ricevuto una sanzione esemplare dopo essere stato fermato alla guida di un mezzo pesante che non solo circolava in orario di riposo, ma aveva a bordo un accurato sistema per falsare i dati del cronotachigrafo.

Il controllo

Il tir è stato fermato dagli agenti della polizia stradale alle 21 di martedì mentre percorreva corso Stati Uniti. Dopo aver controllato i documenti i poliziotti hanno consultato il dispositivo analogico di bordo che, come una vera e propria scatola nera, registra i momenti di attività e di pausa del veicolo. Serve per imporre il rispetto delle ore di sosta dei camionisti, che spesso guidano per molte ore consecutive per ottimizzare i tempi, mettendo però a rischio l'incolumità propria e altrui. La stanchezza e la distrazione sono infatti pericoli insidiosi, contro cui la Polstrada è in prima linea.

Multa stellare

Dal cronotachigrafo del camion con targa slovacca risultava che il veicolo fosse fermo. Cosa palesemente non vera che ha portato gli agenti ad approfondire. Sopra al cambio era stata fissata una calamita che falsava le registrazioni e che è costata all'autista, anch'egli slovacco, una sanzione pesantissima. Oltre al ritiro della patente, gli sono stati decurtati 10 punti ed elevata una multa di 1.736 euro. Non potendo pagare subito, il tir è stato sottoposto a fermo amministrativo e il congegno per la falsificazione è stato sequestrato.