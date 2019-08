Urina fuori dall'ufficio postale sotto gli occhi del sindaco: pagherà anche le pulizie

Quell'impellente bisogno fisiologico è costato una multa al 25enne ghanese che qualche giorno fa, nel pieno pomeriggio, è stato scoperto a urinare sotto il portico che unisce piazza Dante e Contrà dei Nodari.

L'episodio

Il ragazzo è stato notato da diverse persone mentre, a ridosso di una colonna e incurante dei passanti, si slacciava i pantaloni e imbrattava il muro di urina. Tra i tanti che hanno assistito alla scena, avvenuta a pochi metri dall'ufficio postale, c'era anche il sindaco Katia Maccarone, che lo ha ripreso verbalmente e ha fatto scattare la segnalazione ai vigili urbani.

L'identificazione

Gli agenti si sono attivati per identificare il giovane e in questo senso è stato fondamentale l'apporto dato dalle nuove telecamere recentemente installate dall'amministrazione comunale. Uno degli occhi elettronici ha infatti ripreso la scena e inquadrato il ragazzo. Di lì il passo verso l'identificazione è stato breve. L'africano, domiciliato in paese, è infatti un volto noto perché in più occasioni è stato protagonista di atteggiamenti molesti dopo aver alzato il gomito.

Il sindaco: «Segnalate»

Rintracciato, è stato multato con una sanzione di 26 euro come previsto dal Codice della strada per aver insudiciato la strada pubblica. Inoltre a suo carico ci sono anche le spese di pulizia e ripristino della zona. Un episodio circoscritto, ma che può fungere da esempio per tutti secondo il primo cittadino: «Quanto accaduto sottolinea l'importanza di aver aumentato il numero di telecamere presenti sul nostro territorio» commenta Katia Maccarone «L’impegno delle istituzioni nel garantire il rispetto delle regole dovrebbe essere la normalità e la collaborazione tra cittadini, amministratori e forze dell'ordine è il primo elemento per combattere il malcostume e garantire la sicurezza urbana» conclude invitando chiunque a segnalare eventuali episodi di degrado alla centrale operativa della polizia locale.