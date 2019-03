Quintali di prodotti nel bus per la Moldavia: maxi multa per l'esportazione illegale

Un rimorchio stracolmo di pacchi e scatoloni, ammucchiati anche nelle ultime file della cabina. Tutti prodotti trasportati abusivamente, scoperti dalla polizia stradale lungo la A4 su un veicolo con targa moldava.

La perquisizione

Lo hanno notato mentre percorreva l'autostrada A4 in direzione Venezia, munito di un vistoso rimorchio. Alle 18 una pattuglia lo ha fermato all'area di servizio Limenella portando a galla l'ennesimo caso di un fenomeno sempre più diffuso: il trasporto abusivo di oggetti tra l'Italia e l'Est Europa. Sul mezzo diretto in Moldavia erano caricati decine di plichi di ogni forma e dimensione. Occupavano completamente il rimorchio ma anche tutta la parte posteriore dell'abitacolo con i viaggiatori costretti a sedere solo nelle prime file. É bastato un rapido controllo per capire che tutto quel materiale non poteva essere il loro bagaglio.

Rischio per la sicurezza e concorrenza sleale

Alimentari, prodotti per l'igiene, piante, abbigliamento, elettrodomestici e gli articoli più svariati venivano trasportati all'estero per conto di terzi, ovvero su commissione, ma senza alcuna autorizzazione. Un'usanza che, fa sapere la polizia stradale, è tanto diffusa quanto pericolosa, sia per l'incolumità dei passeggeri sia per la sicurezza stradale. I veicoli adibiti al trasporto persone vengono impropriamente caricati all'inverosimile, minando la stabilità del veicolo oltre che facendo una concorrenza sleale verso le ditte autorizzate al trasferimento internazionale delle merci. L'autista moldavo si è visto comminare una multa di 4.130 euro che ha immediatamente pagato in contanti, mentre l'autobus è finito sotto fermo amministrativo.