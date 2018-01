Calcio Padova, costa cara la trasferta di Vicenza: 5.000 euro di multa ai Biancoscudati

Una trasferta da 5.000 euro: questa la multa salata che il Calcio Padova dovrà pagare per quanto accaduto in occasione del derby col Vicenza.

LA MOTIVAZIONE

Un'ammenda pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo di serie C "perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere alcuni petardi nel proprio settore, accendevano e lanciavano un petardo sul terreno di gioco e uno sul recinto di gioco; gli stessi introducevano e accendevano numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco, il tutto senza conseguenze“. Multa più lieve per i tifosi del Vicenza: 500 euro “perché propri sostenitori in campo avverso esponevano uno striscione non autorizzato con scritte offensive verso l'allenatore avversario“.