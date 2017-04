Piovono multe: 320 in tre mesi nell'area Legnaro-Polverara-Ponte San Nicolò

25 multe per eccesso di velocità, 41 per mancanza di documenti al seguito, 53 per utilizzo improprio del cellulare, 30 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 91 multe riguardano la sosta vietata: questi i dati salienti del bilancio tracciato dagli agenti della polizia locale del consorzio Legnaro-Polverara-Ponte San Nicolò negli ultimi tre mesi. Un totale di 320 multe.

CASI. Non solo. Pizzicati anche automobilisti al volante senza la necessaria revisione del veicolo o con l'assicurazione scaduta. Stop di tre mesi anche per un ciclomotore guidato da un ragazzino di età inferiore ai 16 anni che portava un passeggero in sella. Tra i casi più curiosi anche un'auto in circolazione nonostante fosse sotto pignoramento.