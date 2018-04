Inquinamento e multe: 81 automobilisti sanzionati per aver circolato in inverno

Sono state 81 le persone multate durante la stagione invernale per il blocco delle auto non catalizzate. Il divieto di circolazione ai no kat era scattato lo scorso 6 novembre ed è terminato lo scorso 13 aprile. Durante le verifiche effettuate dalla polizia locale sono stati controllati 84mila veicoli.

I divieti

Il divieto di circolazione ha riguardato gli Euro 1 e gli Euro 2: sono 81 gli automobilisti che sono stati sanzionati per circa 160 euro, il dato è complessivo e tiene conto di tutta la provincia euganea. Oltre a Padova, hanno aderito al blocco delle auto non catalizzati anche altri grossi comuni: Villafranca, Rubano, Saonara, Ponte San Nicolò, Monselice, Mestrino, Maserà, Limena, Este, Cittadella, Albignasego, Cadoneghe, Vigonza e Vigodarzere. Per 10 giorni il pm10 troppo elevato aveva fatto scattare anche il blocco delle Euro 3 diesel.