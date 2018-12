Prima infrangono, e poi non pagano: gli automobilisti padovani devono ancora saldare 8 milioni di euro

Non solo infrangono il codice della strada, ma neanche pagano: come riportano i quotidiani locali, l'importo delle multe non saldate dagli automobilisti padovani nel 2016 sfiora gli otto milioni di euro.

I dati

7.833.529 euro, per la precisione. Che però, ora, verranno riscossi: sono infatti pronte circa 98mila cartelle esattoriali, che verranno inviate direttamente a casa di chi non ha pagato. Le infrazioni più commesse? Quelle "pizzicate" dagli autovelox: basti pensare che si è passati dalle oltre 122mila del 2015 alle 206.518 del 2017. Ancor più significativo il dato relativo ai 12 apparecchi di rilevamento della velocità posizionati nelle tangenziali cittadine: in un arco temporale di un anno esatto (da novembre 2017 a novembre 2018) solo loro hanno accertato poco meno di 150mila infrazioni.