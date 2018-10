Multe, che stangata per i padovani al volante: elevate quasi mille contravvenzioni al giorno

A dir poco indisciplinati: come riporta "Il Mattino di Padova", gli automobilisti della città del Santo prendono (stando ai dati diffusi dalla polizia locale) una media di quasi mille multe al giorno.

I dati

947, per la precisione. Moltiplicatele per i 365 giorni dell'anno 2017 e otterrete la cifra-record di 345.711 contravvenzioni, con un +15% rispetto al 2016. E buona parte di queste arrivano grazie agli autovelox: 206.518 multe per eccesso di velocità, ovvero 566 al giorno e +32% rispetto al 2016. A meritare una menzione speciale, invece, è la casistica delle contravvenzioni relative all'uso del telefonino: in questo caso l'aumento rispetto all'anno precedente è del 75%, ma non fatevi ingannare perché le multe elevate sono solo 1.093. In controtendenza, invece, le infrazioni causa Ztl, in calo del 28%. L'incasso totale per Palazzo Moroni? 23.96 milioni di euro, centesimo più centesimo meno. Divideteli per ogni padovano, e il risultato sarà di circa 113 euro a testa...