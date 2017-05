Este, lutto in politica: è morto Gaudenzio Candeo di Rifondazione Comunista

La politica e la città di Este dicono addio al compagno Gaudenzio Candeo, anima di Rifondazione Comunista. Candeo è morto venerdì, a 59 anni, a causa delle complicanze derivate da un ictus che lo aveva colpito un mese fa. Conosciuto da tutti come Kekko, di professione era un ambulante venditore di libri usati. É stato consigliere comunale dal 2006 al 2011 e portavoce di numerose battaglie civili.

LA SPERANZA. "Ha resistito all’ictus che lo ha colpito mentre stava andando al suo congresso di circolo ma, non è riuscito a vincere le devastanti infezioni che ha contratto nelle sale di terapia intensiva degli ospedali in cui è stato ricoverato", spiega Paolo Benvegnù, segretario regionale di Rifondazione Comunista, "Ha lottato, tenacemente, per continuare a vivere in una altalena, terribile, di progressi e ricadute. L’ultima volta che l’ho visto ed era ancora cosciente, non parlava ma riusciva a comunicare scrivendo con grande difficoltà, mi aveva fatto capire che il suo grande desiderio era di andare al mare. Un segnale forte di attaccamento alla vita che ci ha fatto sperare".

LA LOTTA. "Ci mancheranno la sua intelligenza, la sua ironia, le sue battute", ricorda Benvegnù, "Un grande compagno, come pochi, nella sua capacità di essere sempre vicino agli ultimi, agli emarginati dalla fatica di vivere e dalla povertà. Un grande intellettuale di parte operaia, capace come pochi di leggere le realtà di lotta e i loro possibili sviluppi. Sotto la sua direzione il circolo di Este di Rifondazione Comunista è stato uno dei più forti e radicati nella provincia di Padova. La sua vita è stata una continua lotta, in condizioni materiali sempre difficili, per rovesciare lo stato delle cose presenti, sempre dal basso contro l’alto. Un rivoluzionario nei fatti non nelle parole".

LE IDEE. "Ovunque è stato capace di dare importanti contributi", aggiunge l'amico, "E’ stata sua, come presidente di Altragricoltura Nordest nel consiglio di amministrazione dei magazzini del mercato dell’ortofrutta di Padova l’idea di ricoprirne i tetti con i pannelli solari, un’idea anticipatrice e concreta di città sostenibile. Un forte abbraccio Checco, ci mancherai moltissimo. Che la terra ti sia lieve". L'estremo saluto è previsto con rito civile.