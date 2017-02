Colta improvvisamente da malore, non ce l'ha fatta: morta 44enne residente a Villatora

Si è accasciata al suolo nella sua abitazione a Villatora di Saonara, mentre stava sbrigando le consuete commissioni, e non ha più ripreso conoscenza.



MORTA. Come riporta Il Mattino di Padova, morta così a 44 anni Federica Chinello, dipendente dell'autogrill Limenella lungo l'autostrada A4, nei pressi di Padova. La donna si trovava a casa dal lavoro per qualche giorno di riposo e doveva incontrarsi di lì a poche ore con un'amica ma, improvvisamente, venerdì pomeriggio ha accusato il malore che l'ha stroncata. A rinvenire la donna la madre, che accudiva, e la sorella con le quali viveva nell'abitazione insieme anche al nipote.