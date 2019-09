Mercoledì 25 settembre, alla presenza dell'assessora ai Servizi Sociali, Marta Nalin, è stato inaugurato il murales all'esterno di Casetta Eremitano, realizzato nell'ambito del progetto di inclusione sociale e street art "Il Mondo in Scatola", promosso dal Comune di Padova in sinergia con il Consorzio Veneto insieme, in particolare con la cooperativa sociale Coges Don Milani, con la collaborazione dell’associazione Domna e con la direzione tecnica associazione Jeos.

Zamengo

Il progetto prevedeva un murales realizzato dall'artista Antonio Zamengo e dei laboratori artistici che hanno permesso di decorare l'esterno e l'interno di Casetta Eremitano (che ospita il servizio di accoglienza socio educativa e docce per persone senza fissa dimora) con lavori realizzati dagli utenti della Casetta.