Sui muri di via Falloppio la scritta: «Libertà per Cesare Battisti». Indaga la Digos

Si confonderebbe tra le tante scritte che ci sono in quella zona, se non fosse che lo slogan, "Libertà per Battisti e per tutti i compagni in galera" è rivolto a una vicenda sempre di grande attualità. In vernice rossa, la scritta è apparsa in via Falloppio a Padova, proprio a due passi dll'Istituto di Anatomia dell'Università, non lontano dall'ospedale, quindi. A fianco alla scritta di tutto un po': la falce e martello, una stella a cinque punte e una serie di scarabocchi fatti con lo spray.