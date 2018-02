Musei civici, iniziativa per San Valentino: le coppie di innamorati entrano gratis

Siete innamorati? Allora potete farvi un pieno di cultura. Gratis: il Comune di Padova offre per mercoledì 14 febbraio, festa di San Valentino, l'ingresso a tutte le coppie nelle principali sedi museali civiche.

L'ELENCO

Questi i luoghi visitabili gratuitamente: Palazzo della Ragione, Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi - Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, Musei Civici e Palazzo Zuckermann (esclusa la Cappella degli Scrovegni), Oratorio di San Rocco, Loggia e Odeo Cornaro nonché Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca.

LE PROSSIME RICORRENZE

L’iniziativa s’inserisce nell’ambito delle attività promozionali dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova per far conoscere al grande pubblico il patrimonio artistico e culturale cittadino, che prevede inoltre: l’8 marzo, festa della donna, ingresso gratuito per le donne; il 13 maggio, festa della mamma, ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate da almeno un figlio minorenne; il 13 giugno, festa di Sant'Antonio, ingresso gratuito per tutti quelli che si chiamano Antonio/a e varianti. Altre iniziative speciali saranno proposte per la Notte europea dei Musei a maggio e per le Giornate europee del Patrimonio a settembre.