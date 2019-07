Narcotizza un'anziana e le ruba 2mila euro dal bancomat: arrestata badante 40enne

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Nicolò hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Padova nei confronti di una donna, 40enne, ritenuta responsabile dei reati di rapina aggravata, indebito utilizzo di tessera bancomat e abbandono di persone incapaci.

Il colpo

La donna ha approfittato della situazione di una coppia di anziani, di cui uno affetto da una grave infermità, per i quali svolgeva l’attività di badante. La mavivente ha prelevato la tessera bancomat, all’insaputa dei suoi datori di lavoro, per eseguire una serie di prelievi in poche ore e fuggire lasciando l’uomo in un profondo stato soporoso.

