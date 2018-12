Nasce l'associazione Borromeo Gallery

Il 27 Novembre 2018 è stata costituita formalmente l'associazione Borromeo Gallery, voluta fortemente Riccardo Maniscalco proprietario di B-Gall Luxury Lounge Bar insieme ad alcuni tra i commercianti presenti in Galleria tra cui Calzature Cappelletto, Box In Galleria, Edilmoquette pavimento e rivestimenti, Nuova casa immobiliare, Crudo ristorante e Uomo strade interne.

Associazione

Lo scopo dell associazione ha come obiettivo la creazione di eventi musicali serali di ogni genere, dai dj set alla musica live dando spazio ad artisti emergenti e non. Si vuole lavorare a 360 gradi anche con lo sviluppo di sfilate di moda coinvolgendo i negozi di abbigliamento della galleria o eventi stagionali legati alle festività. «Per fare tutto questo - spiega Maniscalco - però abbiamo bisogno del supporto dell'amministrazione comunale e di sponsor esterni interessati a farsi pubblicità in uno dei luoghi di Padova per eccellenza e qualità dei servizi. La galleria da 2 anni e mezzo è tornata a vivere solo ed esclusivamente grazie agli enormi sforzi dei commercianti presenti senza il supporto di nessuno. Con il nuovo anno ci auguriamo che il comune veicoli eventi anche da noi e non solo nelle piazze o in altre zone e noi faremo di tutto per dare stimolo alla popolazione padovana a venirci a trovare. Abbiamo creato un account istangram e una pagina Fb , siamo appena nati ma è già un piccolo modo per farci ascoltare e per avere aiuto».