Natale sicuro: operazione "Christmas Light", sequestrati 3,8 milioni di luminarie

Come ogni anno prima delle festività le fiamme gialle del comando provinciale di Padova hanno eseguito una serie di approfondimenti per togliere dal mercato luminarie non in regola e potenzialmente pericolose. Nell’ambito del dispositivo operativo i baschi verdi nei giorni scorsi hanno individuato due esercizi commerciali all’ingrosso, entrambi con la sede operativa a Padova (ma uno con di questi con sede legale ubicata in Ferrara), che venedevano prodotti, in particolare luminarie natalizie a led, in violazione delle norme di settore in quanto senza le informazioni contemplate nel Codice del Consumo e le disposizioni per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato a bassa tensione.

L'operazione

L’operazione “Christmas light”, condotta dalle Fiamme Gialle patavine per contrastare la diffusione di addobbi natalizi potenzialmente pericolosi che ogni anno vengono immessi sul mercato con l’avvicinarsi delle festività, nasce da una pregressa analisi di settore per individuare eventuali attività commerciali nella provincia che operano in violazione dei requisiti di conformità alle norme comunitarie e nazionali. Tale attività ha consentito di individuare due negozi gestiti da imprenditori cinesi che detenevano nei loro magazzini, 3.788.000 luminarie a led natalizie, totalmente sprovviste di etichettatura e di conseguenza non conformi alla normativa in materia. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo in attesa di essere distrutta. I legali rappresentanti delle due società, entrambi cittadini di nazionalità cinese, sono stati segnalati alle rispettive Camere di Commercio di Padova e Ferrara che procederanno a elevare le sanzioni. I due commercianti rischiano, infatti, un’ammenda fino a quasi 26mila euro oltre alla distruzione delle luminarie illegali.