Può riprendere la navigazione sul Naviglio per la gioia di 60mila visitatori, ordinanza dà l'ok

Da venerdì problema risolto: sul Naviglio del Brenta si naviga senza problemi. “In effetti – spiega Antonio Piccolo, delegato del Consorzio Battellieri del Brenta e presidente del Consorzio di Promozione Turistica di Padova– problemi insormontabili non ne abbiamo mai avuti, però è vero che la messa fuori servizio delle conche di Noventa Padovana e Voltabarozzo qualche difficoltà al turismo fluviale l’aveva creata”.

L'ordinanza

Difficoltà riconducibili, in buona sostanza, a due quadri elettrici fuori norma che avevano convinto la Giunta Regionale ad emettere un’ordinanza, lo scorso 4 dicembre, che sospendeva la navigazione sul Naviglio del Brenta a causa “di un ammaloramento degli impianti elettrici”. Nei giorni scorsi la revoca con una nuova ordinanza della stessa Giunta che, per l’appunto a far data dal 30 marzo (in verità l’ordinanza parla di “2017” ma si tratta, ovviamente, di un refuso) ripristina le condizioni di navigazione ordinaria.

"60 mila passeggeri annui"

“Adesso – continua Piccolo – è dunque possibile navigare senza problemi da Padova alla laguna ed il ripristino della navigazione giusto a ridosso della Pasqua ci consente di guardare con fiducia alla stagione che sta aprendosi, finalmente, dopo un inverno protrattosi fino alla scorsa settimana”. A torto considerato marginale nell’offerta turistica padovana, il turismo fluviale è invece uno dei fattori che più, in questi anni, sta conoscendo uno sviluppo a doppia cifra con oltre 60mila passeggeri annui. “Percorrere il Naviglio del Brenta – conclude Piccolo – è un’esperienza unica: offre una visione diversa della città, fa abbandonare la frenesia del traffico e, soprattutto, è un’esperienza green che consente di immergersi non solo nella storia unica di un territorio unico (la campagna tra Venezia e Padova), ma di fondersi con l’architettura e l’arte di un territorio che richiama sempre più visitatori”.