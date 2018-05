Ai Navigli battuto il Kiss World Record: "Un bacio per Emergency e per la pace"

Ben 872 coppie, che hanno così battuto il Kiss World Record, hanno cominciato a baciarsi che ai Navigli erano le 22. L'evento ha avuto la partnership di Emergency di Padova.

Emergency e la pace

Sono state scattate delle foto e spedite attraverso degli europarlamentari padovani, come Flavio Zanonato, ai capi di stato e di governo dei paesi in guerra, per richiamare l'attenzione sul tema della pace. All'iniziativa si è unita una raccolta fondi destinata proprio ad Emergency, presente con diversi volontari della Ong.