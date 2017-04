Riapre il Naviglio, tutte le novità per l'edizione 2017: spritz, libri e condom day

Otto bar, una hamburgheria, una pizzeria e l’angolo dei dolci con specialità siciliane. Questo è l’aspetto enogastronomico dell’iniziativa. Ma anche libri e fumetti in consultazione gratuita, due serate di sensibilizzazione verso il sesso sicuro e la contraccezione, e soprattutto uno spazio da vivere di giorno e non solo di notte. Due record mondiali e quattro rassegne musicali. Sono le caratteristiche del Naviglio 2017, che apre mercoledì la stagione che fino al 30 luglio trasformerà il lungo Piovego tra porta Portello e via Bassi nel luogo degli eventi.

RECORD. “I pezzi forti della rassegna sono quelli di tutti gli anni - spiega Federico Contin, organizzatore dell’evento - da noi ci saranno come sempre il Taranta festival, i due record del bacio e dello spritz più numeroso (record quest’ultimo da battere a quota 5481 persone che brindano contemporaneamente)".

PREVENZIONE. "Quello del bacio è un record che vuole anche un messaggio al mondo, in un periodo molto difficile - aggiunge Federico Contin - il secondo evento è connesso alla prevenzione. Lanciamo il condom day dedicato ai giovani: due serate in cui il professor Carlo Foresta parlerà di malattie sessualmente trasmissibili e fattori di rischio per l’infertilità. Regaleremo durante quelle due sere cinquemila preservativi”.

EVENTI.Solo per dare due indicazioni: lo spritz world record si terrà il 24 maggio; il 2 e 3 giugno arriva il festival dei Buskers; la Taranta Padova torna per quarto anno di seguito il 16, 17 e 18 giugno mentre il 14 giugno si terrà in viale Colombo l’Holy Party con il gioco dei colori". Dal 19 aprile al 30 giugno dalle 18 alle 2 di notte.

(Per maggiori info www.facebook.com/naviglipadova)