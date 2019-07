Naviglio 2019, si elegge la miss. Presidente della giuria Nicola Lodi, coordinatore cittadino di Forza Italia

A presentare la serata sarà la voce di Miss Jesolo 2016, Sofia Pivato, mentre il presidente della giuria e della commissione sarà Nicola Lodi, broker e coordinatore cittadino di Forza Italia. “Miss Naviglio” è ormai un'istituzione, e negli anni ha lanciato molte modelle alla carriera in passerella, ma ha anche ospitato tante ragazze che poi hanno fatto tutt'altro nella vita. Una tra tutte è Alice Brunello (“Miss Naviglio 2016”) che nel frattempo è diventata ingegnere aerospaziale. A chi passerà la corona la vincitrice dello scorso anno Aurora Maglione?

Miss

E' tutto pronto quindi, per “Miss Naviglio 2019”. Venerdì sera 12 luglio, alle 21, è prevista la settima edizione del concorso di bellezza sul lungargine Piovego, tra porta Portello e gli istituti universitari, nell'ambito della programmazione estiva gestita da Chicco Contin e Andrea Oreste. E' ancora possibile iscriversi, contattando privatamente gli organizzatori (scrivendo in posta privata alla pagina Facebook Naviglio – Padova). Le partecipanti usciranno tre volte in passerella per essere giudicate dalla commissione, e ogni volta dovranno attraversare tutto il viale, lungo più di 600 metri tra andata e ritorno (quindi percorreranno circa 2 chilometri).

Elezione

Sarà eletta una miss per ogni chiosco, che sarà scelta da 10 giurati presenti per ogni bar, per bellezza, movenze e simpatia. In tutto ci saranno tre uscite con il cambio di abbigliamento: la prima più casual, la seconda elegante e l'ultima in costume.