Il Naviglio si prepara per Juve - Real Madrid: maxischermi e doppio brindisi scaramantico

Otto maxischermi, bandiere e sciarpe. E l'obiettivo di superare il già buon numero di mille tifosi juventini schierati in religioso silenzio davanti a una delle partite di calcio più importanti dell'anno calcistico. È tutto pronto al Naviglio, il boulevard dello spritz di Padova sul lungo Piovego tra il Portello e via Bassi, per la torcida bianconera che dalle 20.45 di martedì sera si scatenerà per due ore.

BUON AUGURIO. "Quella di martedì sera è la prova generale per la finalissima contro il Real Madrid - spiega Nicola Zoppelletto, portavoce del Naviglio e profondo conoscitore del mondo del calcio - in caso di vittoria stapperemo fiumi di prosecco e che sia di buon augurio per l'appuntamento più importante dell'anno: sabato 3 giugno se sarà come credo Juventus - Real Madrid metteremo in collegamento con Cardiff due maxischermi in più e doppio brindisi scaramantico. Pre-gara con la sangria e post gara con lo spumante d'Asti. Non resta che dire forza Juventus".