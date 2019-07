Naviglio, post omaggio ai Pink Floyd, argine subito ripulito. La novità dei controlli in bici

Il giorno dopo dell’omaggio dei Navigli ai Pink Floyd ha un tenore completamente diverso rispetto all’evento originale per mille banali e scontati motivi ma va comunque segnalato che a poche ore dalla fine dell’evento che ha visto circa quattromila persone seguire il concerto dalle rive del Piovego, l’intera area è perfettamente e immediatamente stata ripulita.

Controllo in bici

Questa settimana poi, per ovviare ai problemi che si verificano a fine serata quando, una volta chiusi i Navigli e le persone si dirigono verso le auto o scelgono di fermarsi ancora a Porta Portello, comincia il servizio, fatto da personale addestrato, composto di tre “pattuglie” in bicicletta che lavoreranno per agevolare il deflusso e limitare qualsiasi fastidio ai residenti.