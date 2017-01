'Ndrangheta, blitz del Ros contro la cosca Piromalli: interventi anche a Padova

Nelle scorse ore, i carabinieri del Ros hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di 33 affiliati alla cosca Piromalli, indagati per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, tentato omicidio e altri reati aggravati dalle finalità mafiose.

L'OPERAZIONE. Al centro delle indagini del Ros, le attività criminali di una delle più potenti cosche della ‘ndrangheta, egemone sul mandamento tirrenico della provincia reggina, con diramazioni in Lombardia e negli Stati Uniti, dove l’Fbi sta svolgendo approfondimenti investigativi. Le investigazioni hanno permesso di documentare la penetrazione della cosca nel tessuto economico della piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e la sua capacità di esercitare "un radicale controllo sugli apparati imprenditoriali, nei settori immobiliare e agroalimentare, con riferimento anche al mercato ortofrutticolo di Milano".

INTERVENTI A PADOVA. L'operazione dei carabinieri del Ros ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 40 milioni di euro e ha avuto ramificazioni anche in Veneto. In particolare, a Padova è stata posta sotto sequestro una società attiva nel settore dell'abbigliamento con sede legale in uno studio di commercialisti a Pionca di Vigonza. Un altro provvedimento di sequestro ha interessato una società che opera nel settore ortofrutticolo e che ha sede legale a Parabiago (Milano), ma anche un'unità locale all'interno del Maap (Mercato agro-alimentare di Padova) di corso Stati Uniti, dove i carabinieri del Ros hanno eseguito un inventario.