Bar e negozi aperti fino a mezzanotte venerdì e sabato per "Montegrotto sotto le stelle"

Negozi aperti fino a notte fonda per “Montegrotto sotto le stelle”. I venerdì e i sabato di agosto gli esercizi e i bar del centro resteranno aperti fino oltre le 23. Fulcro dell’iniziativa tutte le attività commerciali che da piazza Carmignotto attraverso via Manzoni arrivano fino a piazza Primo Maggio.

MUSICA ALL'APERTO. L’iniziativa è voluta dall’assessorato al commercio, alle attività produttive e alle manifestazioni turistiche. Durante le serate spazio alla musica, con i bar che proporranno jazz e rock. La camminata verrà resa pedonale dalle 20 alle 24 ed è già in programma per il 2018 una simile iniziativa da ampliare insieme ad albergatori e ai commercianti. La proposta è volta a dare vitalità alla cittadina termale con vocazione turistica che troppo spesso non propone idee innovative per gli orari serali. Per aiutare i turisti sono stati stampati dei volantini in varie lingue tra cui tedesco, inglese e francese. Tra gli appuntamenti che inaugureranno l’iniziativa venerdì prossimo, in piazza Primo Maggio, il concerto lirico d'estate del coro del teatro Verdi di Padova.