Neve a Padova, Micalizzi: «Sette mezzi spargisale in azione per scongiurare ghiaccio e accumuli»

Tutto sotto controllo, ma la situazione viene monitorata di ora in ora: neve su tutto il territorio di Padova e provincia dalla mattinata di giovedì 12 dicembre, e le ultime previsioni parlano di possibili fenomeni anche nella giornata di venerdì 13 dicembre.

Micalizzi

Abbiamo fatto il punto della situazione con l'assessore Andrea Micalizzi, che spiega: «Come previsto è arrivata la prima nevicata, che fortunatamente è bagnata e quindi non solo non sta attaccando ma non ghiaccia una volta toccata terra. Il nostro piano neve è pronto da diverse settimane,quindi a partire dalle ore 9.30 sette mezzi spargisale sono in azione per le strade comunali per le attività preventive perché nel dubbio noi ci tariamo sempre sulle ipotesi che prevedano una maggior prevenzione quindi siamo fuori per scongiurare possibili abbassamenti di temperatura previsti per la serata e la nottata. Siamo in costante contatto con la centrale meteo perché la neve è il fenomeno meno prevedibile: per venerdì 13 la perturbazione dovrebbe proseguire con temperature un po' più basse quindi stiamo in allerta».