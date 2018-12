Il Comune di Padova allerta: «Previsti fiocchi in città, parte il piano neve»

Parte il piano neve in città. L'assessore Micalizzi su Facebook annuncia: «ll Meteo annuncia neve a partire dalle 18 alle 20 di domenica sera. Le temperature dopo dovrebbero alzarsi ma abbiamo deciso di uscire con gli spargi sale già dal primo pomeriggio».

Parte il trattamento di prevenzione

«I nostri mezzi, tutti dotti di GPS, inizieranno il trattamento di prevenzione a partire da cavalcavia, sottopassi, rotatorie, viabilità principale e di quartiere. Siamo in costante collegamento con la centrale operativa e la sala Meteo. Si raccomanda la massima prudenza e collaborazione: in caso di accumuli prepariamoci insieme ad affrontare i disagi».

Bollettino regionale

In riferimento alla situazione meteorologica sul territorio regionale, come da bollettino Meteo Veneto delle ore 13 di oggi, in base al quale si prevede tra domenica sera e lunedi mattina probabili nevicate, in genere modeste, fino a quote collinari, e probabili precipitazioni nevose, almeno a tratti, anche sulla pianura (a eccezione delle aree costiere e della pianura sud-orientale dove saranno a carattere di pioggia), con possibili locali accumuli di qualche centimetro, e diffuse gelate dalla serata di lunedì, il Centro Funzionale Decentrato dichiara la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità delle nevicate) per neve e gelate dalle ore 20 di domenica 16 dicembre alle ore 10 di martedì 18 dicembre. Poiché le gelate notturne potranno favorire la formazione di ghiaccio, agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie è stato raccomandato di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.