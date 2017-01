Neve in serata su Padova e provincia, al mattino la pioggia cancella ogni traccia

Come era attesa, è arrivata. Le previsioni meteo l'avevano "chiamata" e lei, la neve, non si è fatta aspettare. Nella tarda serata di giovedì, i primi fiocchi hanno imbiancato il centro città e gli altri comuni della provincia. Venerdì mattina, complice la pioggia, il manto bianco era già sparito. Non ha perso l'occasione, però, nonostante il mancato effetto sorpresa, di provocare disagi, in particolare incidenti, anche gravi e con esito mortale.

INCIDENTI. Nella serata, nottata, e prima mattinata, a causa del manto stradale reso viscido dalla neve, si sono verificati diversi incidenti. Alle 22.30, a Mezzavia di Due Carrare, lungo la strada statale 16, tre auto si sono scontrate violentemente, provocando un morto, un giovane trentenne del posto, conducente di una Mini Minor, e tre feriti. A Cittadella, alle 3.15, lungo la strada regionale 53, un autoarticolato è finito di traverso sulla carreggiata, il serbatoio è rimasto danneggiato con la perdita di gasolio. Alle 7.30 di venerdì mattina, a Cartura, in via Ca' Bianca, la conducente di un'auto ha perso il controllo del proprio mezzo, finito rovesciato all'interno del canale di scolo che costeggia la carreggiata.

IL PIANO NEVE. Giovedì mattina si era tenuta, nello studio del commissario prefettizio Michele Penta, una riunione tecnico-operativa sul piano neve messo in atto dall'amministrazione comunale di Padova (e già in funzione da giorni) per affrontare l'emergenza climatica in città. "Le previsioni metereologiche annunciano un generale peggiornamento delle condizioni climatiche. Abbiamo pertanto ritenuto di potenziare il servizio comunale per contenere, quanto più possibile, i disagi alla cittadinanza. In particolare - aveva dichiarato il commissario - giovedì sera metteremo in funzione ulteriori 10 trattori con lama e spargi-sale da destinare alle vie secondarie della città, che vanno ad aggiungersi agli altri 5 mezzi già attivi sulle strade principali. Il piano, ovviamente - aveva concluso Penta - prevede anche interventi mirati nel caso in cui si dovessero verificare nevicate intense che provochino l'accumulo di un manto nevoso superiore ai 4 centrimetri. In questo caso entreranno in funzione le lame".