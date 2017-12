Neve a Padova: 8mila quintali di sale sparsi lungo tutte le strade provinciali

Oltre 8mila quintali di sale, 45 mezzi e 100 uomini. Sono i numeri dell’intervento coordinato dalla Provincia di Padova per mettere in sicurezza tutti i 1.100 chilometri di strade provinciali durante la nevicata che ha interessato il territorio padovano dal primo pomeriggio di domenica.

STRADE PROVINCIALI LIBERE.

“Il piano neve nel complesso ha funzionato bene – ha spiegato il vice presidente con delega alla Viabilità Fabio Bui –nelle prime ore di questa mattina le principali strade provinciali erano libere. Ci siamo mossi con due interventi, il primo di prevenzione già dal sabato sera e il secondo verso le 16 di domenica quando sono iniziati a scendere i primi fiocchi. Attorno alle 1 di lunedì mattina tutti i 1100 chilometri di nostra competenza erano percorribili. Ringrazio davvero i nostri uffici e le ditte intervenute per l’ottimo lavoro fatto a garanzia della sicurezza dei cittadini e di chi ogni giorno percorre le strade provinciali”.

IL LAVORO CONTINUA.

Oltre ai mezzi spargisale, la Provincia è intervenuta anche con veicoli a lame. In tutto sono usciti un centinaio di operai, di cui una decina dipendenti diretti dell’Amministrazione provinciale e il resto in forze alle ditte incaricate. “Continueremo a lavorare per garantire la massima incolumità possibile durante tutto l’inverno. Raccomandiamo prudenza a tutti i cittadini e, in particolare a coloro che vivono nei Colli Euganei, il rispetto dell’ordinanza sui pneumatici invernali o di circolare con le catene a bordo”, ha concluso Bui.