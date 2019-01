Neve in tutta la provincia: disagi limitati, spargisale in azione, prudenza alla guida

Come ampiamente previsto, una spruzzata di neve ha imbiancato la provincia di Padova. I fiocchi hanno iniziato a scendere poco dopo le 3 con un'intensità che non ha creato particolari disagi. I mezzi spargi sale in azione, sia nel capoluogo, sia in diversi comuni dell'hinterland hanno sinora evitato il formarsi del ghiaccio.

I colli

Come spesso accade la zona maggiormente imbiancata è quella dei colli Euganei, ma anche nei punti più alti non si sono registrate situazioni critiche. Le previsioni del tempo indicano un miglioramento della condizioni generali già dal tardo pomeriggio. Massima attenzione è consigliata agli automobilisti che si spostano nelle ore notturne quando la temperatura tornerà a scendere sotto zero.