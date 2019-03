Nicola Molteni (Lega) visita la questura di Padova. Un plauso all'impegno degli agenti

Una visita rapida ma molto significativa per Nicola Molteni, che ha incontrato il questore e il prefetto.

L'incontro

Insieme al sottosegretario agli Interni leghista Nicola Molteni anche il senatore padovano Andrea Ostellari ha partecipato all'incontro in piazzetta Palatucci, sede della questura di Padova. Ad accoglierli giovedì sera il questore Paolo Fassari, il prefetto Rentao Franceschelli e i dirigenti degli uffici di polizia. A loro e a tutti gli agenti Molteni ha espresso il proprio apprezzamento, ringraziandoli per la costanza nell'impegno quotidiano al servizio della comunità e per i preziosi risultati raggiunti.

Il dibattito

Dalle 20.45 Molteni e Ostellari hanno partecipato al convegno "Come cambiano giustizia e sicurezza" organizzato dalla Lega alla Fornace Carotta. Tra gli altri partecipanti anche l'ex procuratore Carlo Nordio, il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone e come ospiti Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia ed ex sindaco, il deputato Alberto Stefani e il responsabile della sicurezza Roberto Marcato.