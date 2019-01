Night Bus, parte il servizio degli autobus a chiamata: ecco come prenotarli, passo dopo passo

Si accendono i motori. Dei "Night Bus": partirà sabato 19 gennaio il servizio di autobus a chiamata, in funzione lunedì, martedì, giovedì e domenica dalle ore 21 a mezzanotte e il mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 21 alle 3 del giorno successivo.

L'app

Per usufruirne sarà però necessario scaricare l'omonima app, da cui sarà poi possibile scegliere il percorso e prenotare il viaggio, pagabile direttamente a bordo. L'app per dispositivi Apple è disponibile a questo link, mentre l'app per dispositivi Android è disponibile a questo link.

