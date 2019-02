Night Bus, nuovo potenziamento: una navetta in più nel weekend per soddisfare i 7mila iscritti

7mila iscritti al servizio. E 500 richieste ricevute nella sola serata di sabato 26 gennaio. Uguale: serve un ulteriore potenziamento della flotta. E così sarà: a partire da sabato 2 febbraio saranno 7 i "Night Bus" a disposizione degli utenti.

Night Bus

Un aumento reso necessario dai dati relativi a scaricamento dell'app e richiesta di intervento, che dimostrano come il nuovo servizio a due settimane dal lancio sia già apprezzatissimo da studenti, ma non solo. Un grande successo, dunque, per gli autobus a chiamata, "benedetti" anche dal sindaco Sergio Giordani e che vengono utilizzati soprattutto nel weekend.