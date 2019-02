"Portiamo il Night Bus a Cadoneghe": 16enne lancia la petizione e avvia una raccolta firme

Ha solo 16 anni ma ha già le idee molto chiare: vuole che il servizio Night Bus, avviato dal Comune di Padova, si estenda anche al Comune dove abita, Cadoneghe. E così ha avviato una raccolta di firme tra i suoi coetanei, che sta riscuotendo un successo che neppure lui immaginava. La raccolta si chiuderà il 24 febbraio, quindi la consegna delle firme al Sindaco del suo Comune, Michele Schiavo. Con la speranza che la sua richiesta venga presto accolta, o che, altrimenti, venga inserita nel programma elettorale di tutti i candidati Sindaci che si presenteranno alle elezioni amministrative previste per maggio.

La proposta

«Il servizio Night bus è un’idea brillante, ma limitato, purtroppo, ai confini della città di Padova – spiega il promotore della raccolta firme, Antonio Mazzanti, iscritto al Liceo Marchesi di Cadoneghe – Talvolta ci capita di andare a una festa e i servizi pubblici si fermano a mezzanotte. Così siamo costretti a chiedere ai nostri genitori di venirci a prendere. Non sempre sono disponibili e quindi ci tocca rinunciare a uscire. Ma penso anche agli anziani, alle donne che la sera vorrebbero tornare un po’ più tardi ma non hanno la macchina o hanno paura a muoversi da sole. Così mi è venuta l’idea di lanciare la petizione e i miei amici, inizialmente perplessi, hanno poi aderito con entusiasmo. A tre giorni dall’inizio della raccolta firme ho già circa 60 adesioni». Ragazzi, genitori, e cittadini sono invitati: Antonio sarà presente in Biblioteca di Cadoneghe tutti i giovedì dalle 18 fino al 24 febbraio per raccogliere le firme.