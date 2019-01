Il “Night Bus”? Promosso a pieni voti: l'abbiamo provato per voi

Tanto geniale quanto perfettibile. Ma il “battesimo del fuoco” è stato brillantemente superato: PadovaOggi ha provato per voi (rigorosamente in incognito) “Night Bus”, il nuovo servizio fornito da Busitalia Veneto in collaborazione col Comune di Padova e l’Università degli Studi di Padova. E questo è il resoconto.

Night Bus

Sabato 19 gennaio, ore 19.45: Gabriele (nome fittizio, ma non troppo) capisce che l’aperitivo “fidati che beviamo una cosa e poi scappiamo” si è trasformato nell’aperitivo “lungo che più lungo non si può”. C’è un problema, però. E non è necessariamente legato alla scelta tra Aperol e Campari per lo spritz: Gabriele è a piedi, e non sa come tornare a casa. O meglio, ci sono quattro alternative stile “Chi vuol essere milionario?”: camminando, col taxi, tramite un amico misericordioso o grazie al nuovo servizio “Night Bus”. Gabriele sceglie la risposta D, e la accende. Anzi, la prenota. E in pochissimi passi: basta scaricare l’omonima app, registrarsi e indicare punto di partenza e di arrivo (basate sulle fermate degli autobus giornalieri all’interno del territorio comunale di Padova). Pochi secondi, ed ecco la conferma: la navetta arriverà alla fermata desiderata all’orario stabilito. Non resta che andarsi a mangiare una pizza e bere il bicchiere della staffa prima di recarsi all’”appuntamento”. L’app, però, a pochi minuti dall’”ora X” avvisa Gabriele di un lieve contrattempo (peraltro preventivabile, essendo anche il primo giorno di attività): il minibus è in ritardo di un quarto d'ora. Non resta che seguire in tempo reale il suo percorso grazie al “live tracking” presente sull’app, fino al suo effettivo arrivo: è tanto nuovo quanto vuoto. L’autista, gentilissimo, ci spiega il motivo: ha appena scaricato molti “fruitori”, in gran parte fan di Calcutta reduci dal suo concerto in Fiera. In piazza delle Erbe salgono due studentesse, a dir poco soddisfatte della nuova iniziativa. Dopo un quarto d’ora il viaggio si conclude. Ed è quindi giunto il momento della valutazione finale.

(Con tanto di vista privilegiata sul pieno centro storico di Padova)

Servizio promosso

Se siete ancora scettici, ricredetevi: il “Night Bus” è promosso a pieni voti. Perché al piccolo neo della puntualità della corsa da noi testata fanno da contraltare molti punti a favore. A partire dal rapporto qualità-prezzo: pagare un euro e 50 centesimi per una corsa serale/notturna in un mezzo di trasporto comodo e guidato da un autista “certificato” da Busitalia è l’investimento migliore che si possa fare. Che siate studenti o meno. Provatelo anche voi, non ve ne pentirete...

(Per certificare che eravamo talmente in incognito da aver regolarmente pagato il biglietto...)