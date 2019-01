Night Bus, è boom: corse potenziate sabato 26 gennaio, e sono già 5mila gli iscritti al servizio

Sempre di pù. Per soddisfare le numerosissime richeste: Night Bus rafforzati per la serata di sabato 26 gennaio. Il servizio notturno a chiamata voluto da Comune di Padova e Università ha riscontrato già alla prima uscita sette giorni fa un grandissimo successo, tanto che Busitalia Veneto ha deciso di rafforzare il servizio utilizzando due autobus in più dopo le ore 22.

Il servizio

Il servizio, accessibile mediante l'omonima app che vanta già più di cinquemila iscritti, sabato sarà rinforzato senza costi ulteriori ottimizzando l’offerta nell’arco della settimana. Andrea Ragona, presidente di Busitalia Veneto, sottolinea: «Stiamo monitorando attentamente gli orari e i giorni di utilizzo. Già in questa prima settimana abbiamo avuto utili indicazioni per rispondere nella maniera migliore alle richieste. Il consiglio comunque è sempre quello di prenotare le corse per tempo se possibile». Questo, invece, il commento del vicesindaco Arturo Lorenzoni: «Night Bus è un servizio atteso da tempo e che è stato da subito particolarmente apprezzato. Permette di muoversi agevolmente e in sicurezza la sera, rendendo la città più accessibile. L’obiettivo è fare in modo che il servizio possa rispondere sempre più alle esigenze dell’utenza e stiamo lavorando con l’utenza per fare migliorarlo e adattarlo agli effettivi bisogni».