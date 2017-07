Attraversa un intero comune per abbandonare la spazzatura, scoperto: scattano le multe

Giro di vite contro il nomadismo di rifiuti. Nei giorni scorsi in due sono stati scoperti ad abbandonare immondizie per la strada nel territorio di Abano Terme.



SANZIONI. L'amministrazione comunale, che ha comminato la sanzione, ha intenzione di aumentare l'importo delle multe per scoraggiare questo fenomeno, ormai sempre più diffuso e che coinvolge anche i territori vicini: uno dei responsabili scoperti nei giorni scorsi, ad esempio, risulta residente nel territorio di Teolo. In trasferta, forse nella speranza di non essere scoperto, ha abbandonato i rifiuti.