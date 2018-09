Castelbaldo e Masi: manca il nome del nuovo comune. I cittadini disertano il voto

Il nome del nuovo comune non c'è. Come riporta Il Mattino di Padova, complici la scarsa affluenza e una singolare parità, i cittadini di Castelnuovo e Masi non hanno fatto smuovere l'ago della bilancia. Saranno le amministrazioni comunali a decidere.

Scadenze stringenti

Manca poco al referendum, il 16 dicembre è sempre più vicino. Quel giorno i residenti dei comuni di Masi e Castelnuovo dovranno votare per la fusione dei due municipi. Prima della fatidica scelta c'è però un altro passaggio necessario: la scelta del nome del nuovo comune, se nascerà. Dopo la prima cernita in agosto, il ballottaggio si è giocato tra "Riva d'Adige" e "Castelbaldo Masi". La scelta va confermata in regione entro metà settembre, ma il sondaggio che domenica 9 settembre ha chiamato i cittadini alle urne non ha avuto il risultato sperato.

Giochi aperti

La sfida si è conclusa in parità: 207 persone hanno optato per "Riva d'Adige", altrettante quelle che hanno votato "Castelbaldo Masi". Record in negativo anche per la partecipazione: non è stato raggiunto il quorum, cioè a votare si sono presentati meno della metà più uno degli aventi diritto. Nulla di fatto, dunque. Tocca alle amministrazioni comunali decidere. Se anche in questo caso non si trovasse un accordo, bisognerà affidarsi a un'estrazione a sorte o cercare un terzo nome che soddisfi tutti.

I numeri del voto

1392 gli aventi diritto di voto a Masi, netta la preferenza: hanno votato in 156, il 78,71% ha scelto "Riva d'Adige", solo il 21,29% preferisce "Castelbaldo Masi". Altrettanto netta però la preferenza a Castelbaldo, dove di 1200 elettori solo 259 hanno votato. Qui i valori sono invertiti: 67% a favore di "Castelbaldo Masi" e 33% per "Riva d'Adige".