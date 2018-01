E' stato nominato il nuovo primario di medicina fisica e riabilitazione: è il dottor Checchia

Il dottor Giovanni Antonio Checchia è il nuovo direttore della struttura complessa di Medicina fisica e Riabilitazione dell’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice.

LA NOMINA

La nomina è avvenuta mediante delibera a firma del Direttore Generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta. Bolognese di nascita, 60 anni, laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi Alma Mater di Bologna, quindi specializzatosi in Medicina interna, Fisioterapia e Reumatologia, il dottor Checchia è stato per nove anni medico fisiatra al Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna, e negli ultimi undici anni direttore della Struttura complessa di Recupero e Rieducazione funzionale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), centro di riferimento regionale in Liguria per la riabilitazione. Docente universitario a contratto alle Università di Bologna e Genova, Giovanni Antonio Checchia ha maturato una grande esperienza nella riabilitazione di soggetti con esiti di patologie neurologiche, ictus e gravi politraumi, protesizzati di anca e ginocchio. Altrettanto importante è stata la sua esperienza nella gestione clinico-assistenziale di persone con neurolesione centrale, patologie ortopedico-traumatologiche e oncologiche.

MESSAGGIO DI BENVENUTO

Negli anni, il dottor Checchia ha inoltre contribuito a strutturare specifici percorsi terapeutici, riabilitativi e assistenziali e di integrazione tra ospedale e territorio. “Diamo il benvenuto al dottor Giovanni Antonio Checchia, medico plurispecialista dall’elevato spessore professionale e dalla lunga e qualificata esperienza – commenta il Direttore Generale dell’Ulss 6 Eugenea, Domenico Scibetta –, maturata in ambito sia ospedaliero, anche in raccordo con il territorio, sia accademico. Con lui l’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice e l’intera Ulss Euganea si arricchiscono di una figura di prim’ordine in una disciplina particolarmente strategica in questi nostri anni, caratterizzati dal progressivo invecchiamento della popolazione con il carico di multiproblematicità e complessità che questo porta con sè”.