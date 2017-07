Società partecipate, nominati i vertici di Aps Holding: il presidente è Giuseppe Farina

L'assemblea dei soci di Aps Holding, si è riunita questa mattina presso la sede di Via Salboro, per l'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e la nomina del nuovi vertici della società. Alla presidenza è stato designato l'avvocato amministrativista Giuseppe Farina, mentre sono stati nominati consiglieri Nicola Bettiato e Veronica Fioretto entrambi avvocati, e la docente universitaria di economia Paola Valbonesi. Il dottor Riccardo Bentsik è stato confermato della carica di amministratore delegato della società. Il nuovo Consiglio rimarrà in carica tre anni. Il collegio sindacale rimarrà invece in carica, come previsto fino alla approvazione del bilancio 2017.

UN SEGNALE. "Presto la massima attenzione a questa realtà che è formata da persone competenti e appassionate del proprio lavoro", commenta il sindaco Sergio Giordani, "Aps Holding opera sul nostro territorio in settori che sono molto vicini alle necessità dei cittadini ed è quindi di estrema importanza una ottimizzazione delle attività e una sempre maggiore efficienza, prestando al contempo attenzione alla continuità gestionale. L'assemblea di questa mattina ha dato dunque un segnale di rinnovamento importante ed ha espresso un Cda di grande spessore in grado di valorizzare le significative professionalità e competenze dei suoi membri. Queste scelte sono uno dei tasselli del nostro progetto politico complessivo che punta a un nuovo modo di amministrare in tutti i settori della grande macchina comunale".

IL FUTURO. "Dobbiamo perciò puntare sulle nuove frontiere tecnologiche applicate nei settori di pertinenza, dalla sosta alle energie rinnovabili, dalla mobilità sostenibile ai servizi: una visione strategica e unitaria deve saper vedere la città come un organismo dove ogni elemento diventa funzionale al miglioramento complessivo di tutto il sistema. Una sosta ben gestita, con strumenti sofisticati di monitoraggio, deve diventare cioè uno strumento di governo e gestione del traffico, premessa fondamentale per un alleggerimento dei flussi dei veicoli e, di conseguenza, per un miglioramento della salubrità dell’aria. E questo ruolo Aps Holding può svolgerlo in modo ancora più efficace investendo sulla mobilità elettrica e sulle energie sostenibili, nonché potenziando i servizi di car e bike sharing", conclude Giordani.

IL CDA. "Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e accetto con entusiasmo le sfide che ci aspettano", commenta il neo presidente Giuseppe Farina, "convocherò il più presto possibile il primo Cda per gli adempimenti più urgenti e per non perdere nemmeno un minuto di fronte agli impegni che ci attendono. Avrò modo nei prossimi giorni di conoscere a fondo la macchina aziendale che guiderò con spirito di massima collaborazione e dialogo costante con tutti. Mi auguro che le mie professionalità siano utili all'azienda e la aiutino a raggiungere nuovi risultati e traguardi che cercheremo di ottenere anche con la massima attenzione all'innovazione e alle nuove tecnologie".

LE SFIDE. "Non posso che ringraziare tutti per il consenso attorno alla mia figura, che si è espresso concretamente nella mia riconferma nel ruolo di amministratore delegato", dichiara Riccardo Bentsik, "e sono molto contento di poter iniziare un nuovo triennio di lavoro con un gruppo di così alto profilo. Le sfide che ci attendono sono impegnative, lo so bene; ma sono anche molto stimolanti: abbiamo già diversi progetti avviati da tempo e che adesso mi auguro riusciremo a portare a termine. Sono sicuro che la nuova amministrazione darà all’azienda tutto il supporto necessario per puntare su innovazione e nuove tecnologie, consapevole del fatto che ogni strumento dev’essere indirizzato al miglioramento dei servizi da offrire ai cittadini".