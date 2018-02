Il comune sui rincari a Piazza Rabin: "Stiamo lavorando per trovare soluzioni alternative"

Da trenta a centonove euro. Un rincaro di più del settanta per cento per coloro che vogliono lasciare l'auto tra l'ex mercato e il velodromo sottoscrivendo un abbonamento mensile. L’aumento delle tariffe per il parcheggio in piazza Rabin "non sono una scelta dell’attuale amministrazione - ci tengono a precisare a Palazzo Moroni - e per il Comune è impossibile intervenire sulle tariffe perché sono quelle previste nel piano economico e finanziario del progetto presentato e approvato ed è parte integrante della convenzione che regola la concessione".

Le tariffe

«Le tariffe del parcheggio erano previste dal piano finanziario del project financing – precisa il Vicesindaco e assessore alla Mobilità Arturo Lorenzoni – I cambiamenti erano previsti dalla convenzione firmata anni fa e portata avanti dalle precedenti amministrazioni. Si tratta di un progetto dei primi anni duemila, poi modificato, ma su cui questa amministrazione non è potuta minimamente intervenire. Modificare ora la convenzione non è possibile. Ci rendiamo conto che per molte persone si tratta di condizioni particolarmente onerose - sottolinea Lorenzoni - e stiamo appunto lavorando per trovare delle soluzioni alternativa per alcune categorie di utenza».