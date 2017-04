Ordina un tavolo ma alla consegna ritira la merce, non paga e chiude fuori casa gli operai

Bizzarro episodio in centro a Padova. Mercoledì pomeriggio, intorno alle 16, gli operai di una ditta consegnano a domicilio un tavolo acquistato precedentemente da una signora. Non appena portano il mobile all'interno dell'abitazione la donna chiude fuori gli operai e si nega.

POLIZIA. Sul posto arriva la polizia. Gli agenti chiedono spiegazioni alla donna che fornisce delle giustificazioni poco plausibili del tipo che era intenzionata a pagare con bonifico e non in contanti. Di lì a poco arriva anche anche l'avvocato della signora che entra in casa e si chiude all'interno. Ne nasce un diverbio al termine del quale la donna torna sui suoi passi e salda il pagamento agli operai.