Dopo gli insulti e le minacce, sputa contro il nonno vigile in servizio ai Giardini dell'Arena

I Giardini dell'Arena, nonostante la bonifica degli ultimi mes,i sono tornati al centro della cronaca cittadina per un episodio avvenuto nel pomeriggio di venerdì e che ha visto protagonista suo malgrado un uomo di 70 anni in servizio nell'area verde.

Nonno vigile minacciato

Il Nonno Vigile verso le 16.30 ha notato alcuni stranieri, con tutta probabilità dei pusher, che si scambiavano una dose nella parte destinata ai bambini e alle famiglie e dopo aver battibeccato con i giovani, ha chiamato le forze dell'ordine. Un ragazzo di 23 anni originario della Nuova Guinea, pregiudicato e irregolare, gli si è avvicinato minacciandolo dopo avergli sputato addosso. Lo straniero ha anche rotto una bottiglia di birra avvicinandosi al settantenne e urlandogli di tutto. L'intervento delle volanti della polizia ha evitato che la situazione degenerasse: il ventitreenne è stato portato in questura per accertamenti e denunciato per minacce aggravate. Per lui è scattato un nuovo foglio di via.