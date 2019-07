Notte bianca: il centro di Montegrotto Terme sarà pedonale 

Modifica temporanea della circolazione stradale su alcune vie cittadine in occasione della Notte Bianca al Quadrato - Hastag Music Festival 2019 di domani, sabato 6 luglio.

Manifestazione

La manifestazione organizzata dall’assessorato al Commercio e agli Eventi Turistici di Montegrotto Terme in collaborazione con Give Emotions prevede animazione delle strade cittadine con spettacoli e intrattenimento, che coinvolgeranno in contemporanea diverse aree della città, oltre che l’apertura di molti negozi e un mercatino dell’artigianato. Al Parco Mostar ci sarà l’Hashtag Music Festival al Parco Mostar, in piazza Carmignoto lamusica anni ’80 con la Popsy Band; in piazza Primo Maggio ci sarà il ballo liscio con l’Orchestra Mattia Agostini. Nel boulevard ci si esibiranno cinquanta ballerini di Fuego Latino. Rockabilly con la band Pete e The Shine Brights sarà invece la proposta di viale Stazione.

Viabilità

Dalle 14 di sabato 6 luglio e fino alle 2 di notte saranno vietati la circolazione e il transito in tutta l’area interessata alla manifestazione. Per questo saranno chiusi e predisposti percorsi alternativi negli accessi da viale Stazione dall’incrocio con via Marza fino all’incrocio con via Petrarca; in via Scavi da via Aureliana; in via Ennodio verso via Aureliana; in via Plinia verso via Aureliana; in via Ottaviana verso via Aureliana da entrambe le direzioni; in via degli Scavi verso via Cesare direzione sud; in largo Traiano verso Via Aureliana.